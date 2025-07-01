Zeynep Sönmez Wimbledon'da tarih yazdı

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi.

Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.