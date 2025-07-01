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Zeynep Sönmez Wimbledon'da tarih yazdı

Zeynep Sönmez Wimbledon'da tarih yazdı

17:451/07/2025, Salı
AA
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Zeynep Sönmez, Wimledon'da önemli bir başarıya imza attı.
Zeynep Sönmez, Wimledon'da önemli bir başarıya imza attı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Zeynep Sönmez, Rumen Jaqueline Cristian'ı yenerek organizasyon tarihinde ikinci tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada dünya 88 numarası Sönmez ile dünya 55 numarası Cristian karşı karşıya geldi.


Wimbledon'da ilk kez ana tabloda mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı ve Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.

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