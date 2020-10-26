Huawei, Mate 40 ile tüm alışkanlıkları değiştirecek

Bugüne kadar ürettiği mobil ürünlerle her defasında kullanıcılarını şaşırtmayı başaran Huawei, Mate Serisi cihazlarının yeni amiral gemisi olan Mate 40'ın lansmanını gerçekleştirdi. Güçlü performansıyla dikkat çeken Huawei Mate 40 Serisi, akıllı telefon deneyimine yeni olanaklar getiriyor.

Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+, dünyanın ilk ve tek 5 nanometre entegre 5G çip setini, Ultra Vision Cine Kamera sistemi ve ikonik Uzay Halkası tasarımının yanı sıra daha akıllı, daha özenli bir dijital deneyimi bünyesinde barındırıyor.

Mate 40 Serisi’nin fütüristik Space Ring tasarımı

İkonik tasarımı yenilikçi teknolojiyle birleştiren Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+’ın 88 derece Horizon Display Ekran tasarımı, kompakt bir pakette akıcı bir ekran oluştururken sahip olduğu ipeksi eğri kullanıcıya ergonomi sağlıyor.

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Huawei Mate

Ürünler ayrıca IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor. Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+ akıllı telefonları, 3D Face Unlock, ultra geniş açılı bir selfie kamerası ve son derece hassas bir hareket sensörü ile teknolojiyle dolu daha küçük bir ön kameraya sahip.

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Güçlü bir donanım, güçlü bir performans

5G için tam donanımlı ve yoğun hesaplamalar ile çoklu görev işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilen Kirin 9000, mevcut en gelişmiş 5nm 5G çipseti. Bugüne kadarki en yoğun ve en tam özellikli 5G SoC olan Kirin 9000, 15.3 milyardan fazla transistöre sahip.

Üst düzey güç verimliliği için 3 farklı seviyede tasarlanan güçlü işlemci, 3.13 GHz hızlara kadar ulaşabiliyor. Ayrıca SoC'ye entegre bir 24 çekirdekli Mali-G78 GPU'nun yanı sıra, cihazdaki yapay zekayı yeni bir seviyeye taşıyan iki büyük çekirdekli ve bir küçük çekirdekli yenilikçi bir NPU da bulunuyor.

Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+'taki 24 çekirdekli Mali-G78 GPU, şimdiye kadar bir Huawei cihazında bulunan en güçlü GPU. 90Hz ekran, daha yüksek yanıt süresi için 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile birlikte çalışıyor ve görsel deneyime karşılık gelen dokunsal geri bildirim sağlıyor.

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