Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Huawei,Mate 40 ile tüm alışkanlıkları değiştirecek
MOBİL ÜRÜN HABERLERİ

Huawei Mate 40 özellikleri neler?

Huawei, Mate 40 ile tüm alışkanlıkları değiştirecek

Çinli teknoloji şirketi Huawei, yeni amiral gemisi Huawei Mate 40' resmi olarak tanıttı. Dünyanın ilk 5 nanometre 5G cipine sahip olan cihaz, fütüristik Space Risn tasarımı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Huawei 40 mate
Huawei 40 mate

Bugüne kadar ürettiği mobil ürünlerle her defasında kullanıcılarını şaşırtmayı başaran Huawei, Mate Serisi cihazlarının yeni amiral gemisi olan Mate 40'ın lansmanını gerçekleştirdi. Güçlü performansıyla dikkat çeken Huawei Mate 40 Serisi, akıllı telefon deneyimine yeni olanaklar getiriyor.

Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+, dünyanın ilk ve tek 5 nanometre entegre 5G çip setini, Ultra Vision Cine Kamera sistemi ve ikonik Uzay Halkası tasarımının yanı sıra daha akıllı, daha özenli bir dijital deneyimi bünyesinde barındırıyor.

Mate 40 Serisi’nin fütüristik Space Ring tasarımı

İkonik tasarımı yenilikçi teknolojiyle birleştiren Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+’ın 88 derece Horizon Display Ekran tasarımı, kompakt bir pakette akıcı bir ekran oluştururken sahip olduğu ipeksi eğri kullanıcıya ergonomi sağlıyor.

Huawei Mate
  • Ürünler ayrıca IP68 toza ve suya dayanıklılık, hem sanal hem de fiziksel ses kontrolü seçenekleri ve yanlış dokunmayı önleyen gelişmiş algoritmaları da sunuyor. Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+ akıllı telefonları, 3D Face Unlock, ultra geniş açılı bir selfie kamerası ve son derece hassas bir hareket sensörü ile teknolojiyle dolu daha küçük bir ön kameraya sahip.

Xiaomi Poco X3 NFC, Türkiye pazarına girdi: Fiyatı ve özellikleri de belli oldu
TEKNOLOJİ
Xiaomi Poco X3 NFC, Türkiye pazarına girdi: Fiyatı ve özellikleri de belli oldu


Güçlü bir donanım, güçlü bir performans

5G için tam donanımlı ve yoğun hesaplamalar ile çoklu görev işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilen Kirin 9000, mevcut en gelişmiş 5nm 5G çipseti. Bugüne kadarki en yoğun ve en tam özellikli 5G SoC olan Kirin 9000, 15.3 milyardan fazla transistöre sahip.

  • Üst düzey güç verimliliği için 3 farklı seviyede tasarlanan güçlü işlemci, 3.13 GHz hızlara kadar ulaşabiliyor. Ayrıca SoC'ye entegre bir 24 çekirdekli Mali-G78 GPU'nun yanı sıra, cihazdaki yapay zekayı yeni bir seviyeye taşıyan iki büyük çekirdekli ve bir küçük çekirdekli yenilikçi bir NPU da bulunuyor.

Huawei Mate 40 Pro ve Huawei Mate 40 Pro+'taki 24 çekirdekli Mali-G78 GPU, şimdiye kadar bir Huawei cihazında bulunan en güçlü GPU. 90Hz ekran, daha yüksek yanıt süresi için 240Hz dokunmatik örnekleme hızı ile birlikte çalışıyor ve görsel deneyime karşılık gelen dokunsal geri bildirim sağlıyor.

Realme C11 ile şarj derdine son verecek
TEKNOLOJİ
Realme C11 ile şarj derdine son verecek
Abone Ol Google News
Fransız malı almayın!

Fransız malı almayın!

Erdoğan'dan bardağı taşıran Fransa'ya boykot çağrısı.
Bize saldırı olursa F-16lar havalanır

Bize saldırı olursa F-16'lar havalanır

​Aliyev, Karabağ'a müdahale planı yapan ülkeleri uyardı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hatay'da nefes kesen operasyon

Hatay'da nefes kesen operasyon

Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı.
İdlib'de Rus provokasyonu

İdlib'de Rus provokasyonu

Sınırda katliam yaptılar: 70 ölü!
İstanbul Barosu <br>bu kez kaçamayacak

İstanbul Barosu
bu kez kaçamayacak

Sosyal tesisin gece kulübü yapılmasına ilişkin birçok soru cevap bulacak.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Bu boykot<br>Fransa'yı sarsar

Bu boykot
Fransa'yı sarsar

​İslam düşmanlarına hadlerini bildirme zamanı...

İYİ Parti'de<br>kriptolar var

İYİ Parti'de
kriptolar var

​Ümit Özdağ bir adım daha ileri gitti.
ABD imamı<br>örgütü böldü

ABD imamı
örgütü böldü

​FETÖ'deki iç çekişme gizlenemez oldu.
Güvenlik güçlerimizi <br>tebrik ediyorum

Güvenlik güçlerimizi
tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama.
Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş nefes aldı

Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3-2 kazandı.
Ay'da heyecan veren keşif

Ay'da heyecan veren keşif

​NASA ilk kez doğruladı.
Sayılar yine arttı

Sayılar yine arttı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati paylaştı.
Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Erdoğan ve Tatar açıklamasında dikkat çeken diyalog.
Zehir tacirlerine <br>ağır darbe

Zehir tacirlerine
ağır darbe

​EGM, son bir haftanın bilançosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.