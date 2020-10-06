OPPO Reno4 kendine has tarzı ile vitrine çıkıyor

Mobil ürün sektörüne sonradan dahil olmasına rağmen çıkardığı ürünler ve geliştirdiği teknoloji ile sektörün önemli bir oyuncusu olan OPPO, Reno4 Serisi'nde geleceğin fikirlerini modern tasarım ile bir araya getirdi. Yeni seride ilham veren, günlük yaşamı canlandırmak için yaratılmış bir dizi özellik bulunuyor.

Yenilikçi görüntüleme özelliklerini ve 65W SuperVOOC hızlı şarj yetkinliğini son derece ince bir gövdenin içinde bütünleştiren Reno4 Pro, Reno Serisi'nin mirasını daha ileri bir noktaya taşıyor. Reno deneyimini çok daha geniş bir kullanıcı segmentine ulaştıran OPPO, genç kullanıcıların kendi tarzlarını ortaya koyabileceği yeni Reno4 Lite modelini de ilk kez Türkiye'ye getiriyor.

Oppo Reno 4

Kendi fiyat aralığının en ince tasarımı

Endüstriyel tasarımın geleceğinde tüketicilere kullanımı kolay, dışı minimal içi ise performansı azami düzeye çıkartmak üzere olabildiğince gelişmiş ürünler sunmak var. OPPO da Reno4 Serisi'ni bu yaklaşımla tüketicilerin karşısına çıkarıyor. Reno4 Serisi'nde her boşluktan azami ölçüde yararlanıldı, işlevsellik ve estetik arasında mükemmel bir denge kuruldu.

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Oppo Reno 4

Sadece 7.7mm kalınlığındaki Reno4 Pro kendi fiyat aralığında en ince tasarıma sahip akıllı telefon olarak dikkat çekiyor. 3D kavisli ekranla donatılan Reno4 Pro'nun ekranı sanatsal ve ergonomik boyutlar düşünülerek tasarlandı. 55,9 derecelik eğimiyle ele rahat oturan modelde yanlışlıkla ekrana dokunmak gibi sorunlar yaşanmıyor. 6,5 inçlik E3 Süper AMOLED teknolojisine sahip ekran önden bakıldığında sizi çevreleyen bir görüntü ve sınırsız bir ufuk sunuyor. Ekranın telefonun gövdesine oranı ise %92,01.

65W SuperVOOC 2.0 ile 36 dakikada %100 şarj

Geleceğin teknolojisini bir adım daha yaklaştıran OPPO, Reno4 Pro'da 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisini hayatımıza getiriyor. 65W SuperVOOC 2.0'ın performansı tüm dünyada yaygın olarak biliniyor. 4000mAh pil 65W hızlı şarj özelliğine sahip Reno4 Pro, 36 dakikada tam olarak şarj oluyor.

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