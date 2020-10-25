Oppo, ekosistemini genişletiyor

Çıkardığı ürünlerle tüketicilerin hayatını kolaylaştırmayı en büyük hedef olarak belirleyen Oppo, tasarladığı ve kullanıma sunduğu cihazlardaki IoT ekosistemini genişletiyor. Yakın bir zaman önce Türkiye'de de Enco W31, Enco W51 kablosuz kulaklık modelleri ve Oppo Watch ürünlerini satışa sunan Oppo, IoT pazarındaki portföyünü genişletmeye yönelik stratejik girişiminin bir işareti olarak, gerçek kablosuz gürültü engelleyici kulaklığı Enco X, yeni akıllı saat modeli Oppo Watch RX ve akıllı televizyon modelleri Oppo TV S1 ve Oppo TV R1ürünlerini de piyasaya sürdü.

Oppo, birden fazla senaryoda birden fazla cihazı kullanan bir insan dokunuşuyla akıllı deneyimler yaşatıyor ve bunu akıllı telefonlar, TV'ler, kulaklıklar ve saatler dahil olmak üzere temel giriş seviyesi cihazların sürekli yeniliği yoluyla gerçekleştiriyor. Oppo, tüketicilerin akıllı ve keyifli yaşamlar elde etmelerine yardımcı olmak için son teknolojileri estetik açıdan çekici tasarımlarla birleştiriyor.

TEKNOLOJİ OPPO Reno4 kendine has tarzı ile vitrine çıkıyor





Oppo, yeni nesil Enco X'te Dynaudio ile işbirliğine gitti

Her yeni ürününde daha iyi bir teknoloji kullanmaya gayret eden ve kullanıcılarını da şaşırtmaktan geri kalmayan Oppo, Enco X adını verdiği yeni kulaklığında dünyanın önde gelen Hi-Fi markası Dynaudio ile işbirliğine gitti. Kulaklıklar, Dynaudio ödüllü birkaç hoparlörün akustik tasarımcısı olan Dynaudio Baş Akustik Uzmanı Daniel Emonts tarafından ayarlandı. Özel bir akustik sistemi ile güçlendirilmiş kulaklıklar, dengeli ve doğal ses sağlarken Hi-Fi kalitesiyle müziğin zengin ve hassas dokusunu yeniden üretebiliyor.

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Oppo

İki farklı modelle görüntü pazarına griş yaptı

Ürün gamını sadece mobil sektörden oluşmasında değişikliğe giden Oppo, üç farklı modeli bulunan Oppo TV S1 ve Oppo TV R1 adlı iki TV serisini piyasaya sürdü. Oppo TV S1, 65 inç büyüklüğünde 4K çözünürlük sunan bir QLED ekrana sahip. NTSC renk uzayının yüzde 120'sine sahip olan televizyon, daha canlı grafikler ve daha pürüzsüz renk geçişi sağlıyor.

Üstün 120Hz yenileme hızı ve değişken yenileme hızı, spor ve oyun grafiklerinin daha pürüzsüz ve daha doğal görünmesine imkan tanıyor. Oppo TV S1, 5.1.2 kanalları ve Dolby Atmos'u destekleyen, 85W'a kadar toplam güce sahip 18 stereo surround hoparlör ile donatıldı. Dört çekirdekli işlemci ve yüksek hızlı Wi-Fi 6 ile donatılmış 55 inç ve 65 inç modelleri bulunan Oppo TV R1 ise, kullanıcılara anında açılma özelliği ile yeni bir deneyim sunuyor.

Nesneler arası iletişimde atak yapacak

5G ve yapay zeka teknolojilerinin dünya çapında yaygınlaşmasıyla Oppo, cihazlar arasında etkileşim kapasitesi talebinin arttığı nesnelerin interneti çağına doğru hızlı bir geçiş yapıyor. Dünya lideri bir teknoloji markası olarak Oppo, uzun süredir bir telefon üreticisinden daha fazlası olmayı başararak; uzun vadeli odağını yeni bir IoT ekosistemi yaratmaya kaydırdı.

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Oppo şimdi entegre uygulama senaryoları oluşturarak, akıllı deneyimleri geliştirerek ve ortaklarla iş birliği yaparak bu ekosistemi oluşturmak için 'Bir Adım Daha' atmaya başlıyor. Oppo'nun gelecekteki odağı ise, Kişisel Eğlence, Ev Aletleri – Mobilya ve Spor – Sağlık alanlarında IoT ürünleri geliştirmek olacak.