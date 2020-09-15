Oppo yeni arayüzü ColorOS 11'i yayınladı

ColorOS 11, kullanıcıların hayal güçlerini serbest bırakmasına ve deneyimlerini kişiselleştirmesine yardımcı olmak için benzeri görülmemiş düzeyde bir özelleştirme imkanı sunuyor. Kullanıcılar kendi duvar kağıtlarını, yazı tiplerini, zil seslerini ve ikonlarını oluşturabiliyor.

Güncelleme aynı zamanda Android'in Karanlık Modu'nu, üç renk düzeni ve farklı kontrast seviyeleriyle geliştiriyor. Bunun yanında Oppo Relax 2.0, kullanıcıların kendi White Noise karışımlarını oluşturmalarına olanak tanırken aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki şehirlerden gelen geniş ve kapsamlı bir ses koleksiyonu sunuyor.

Daha fazla verimlilik

ColorOS 11, iş ve günlük kullanım verimliliğini artıran güçlü özelliklerle donatıldı. Bunlar arasında, Oppo ve Google iş birliğiyle oluşturulan ilk yenilik olan ve Google Lens tarafından desteklenen Üç Parmakla Çeviri özelliği bulunuyor.

Bu özellik sayesinde üç parmak hareketiyle çekilmiş basit bir ekran görüntüsündeki metin seçiliyor ve çevriliyor. Başka bir yeni özellik olan Flexdrop, çoklu görevler için kolay ve sezgisel bir çözüm sağlıyor. Öncelikle oyuncular ve videoseverlere fayda sağlayacak bu özellik, kullanıcıların aynı anda video ve metin görüntüleyebilmesine imkan veriyor. Kullanıcılar, yeni uygulama indirmeden de yeni bir Cihaz Kontrol menüsü aracılığıyla farklı akıllı ev cihazları arasında geçiş yapabiliyor ve bunları kontrol edebiliyor.

Oppo'dan coloros

Hayatı akışına bırakan ekran

Yüksek kare hızları, sektör için olumlu bir gelişme olsa da akıllı telefonlar genellikle bu nedenle gecikmeler ve takılmalar yaşıyor.

Bunun önüne geçmek için ColorOS 11, Oppo'nun tescilli gecikme azaltma motorunu Quantum Animation ile birleştiren UI First 2.0'ı tanıttı. Bu yenilik, RAM kullanımını %45, tepki oranını %32 ve kare hızını %17 artırıyor. Ayrıca, AI Uygulama Ön Yükleme, en çok kullanılan uygulamaları önceden yüklemek için kullanıcı davranışını öğrenerek yükleme sürelerini kısaltıyor. SuperTouch ise kullanıcı senaryolarını akıllı bir şekilde tanımlıyor ve dokunma tepki hızını buna göre optimize ederek sistem akıcılığını artırıyor.

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Daha fazla gizlilik

ColorOS 11, Android 11'in yeni eklenen gizlilik seçeneklerini içerirken bir dizi ek gizlilik koruması ve veri güvenliği özellikleri de sunuyor. Private System uygulamaların ve verilerin ikinci bir sürümünün orijinalinden bağımsız olarak çalıştığı ayrı bir sistem oluşturuyor ve yalnızca ayrı bir parmak izi taraması veya parola ile erişilebiliyor.

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Oppo Coloros

Uygulama Kilidi için oluşturulan yeni bir kısayol, kullanıcıların uygulamaları şifre, parmak izi veya yüz doğrulama yoluyla kilitlemesini sağlıyor. İzin sistemi, uygulama kapatıldığında kamera, mikrofon ve konum erişimini sıfırlayan değiştirilebilir izinlerle geliştirildi. Bunların yanında, otomatik sıfırlama izinleri, uzun süredir kullanılmayan uygulama izin ayarlarını varsayılana döndürüyor. Kapsamlı depolama, kötü amaçlı uygulamaların diğer uygulamaların verilerine erişmesini önlemek için telefon verilerine erişimi kısıtlıyor ve bunu yapmak için kullanıcı izni istiyor.

Find, Reno ve A Serisi modelleri kapsayacak

Önümüzdeki haftalarda resmi bir sürümle sunulacak olan ColorOS 11'in mevcut beta sürümü, teknoloji meraklısı kullanıcıları yeni özellikleri keşfetmeye ve geri bildirim sunmaya davet ediyor. ColorOS 11, Find X2 Serisi ve Reno3 Serisi'nden başlayarak birbirini takip eden güncellemelerle sunulacak. Tüm yenilikler Find, Reno, F ve A serileri dahil olmak üzere 28 modeli kapsayacak.