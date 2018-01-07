Sony'nin çerçevesiz telefonları gün yüzüne çıktı

Dünyanın en büyük teknoloji üreticilerinden biri olan Sony’nin, akıllı telefon sektöründe çok başarılı olmadığı biliniyor. Zira Japon teknoloji devi, güncel teknolojiyi takip etmek anlamında rakiplerinden bir adım geri kalıyor ve bu da pazarda ön plana çıkmasına engel oluyor.

Bilindiği üzere 2017, akıllı telefon üreticileri açısından ekrana ağırlık verildiği bir yıl oldu. G6 modeliyle LG, S8 ve Note 8 ile Samsung, iPhone X ile de Apple, telefonların ekran/çerçeve oranını büyüttü ve kullanıcılarına daha küçük telefon kasasıyla daha büyük ekran deneyimi sundu.

TEKNOLOJİ Snapdragon 845 ile gelecek amiral gemileri ve çıkış tarihleri

Benzer bir hamle Sony’den de beklenmişti fakat teknoloji devi 2017’de tanıttığı akıllı telefon modellerinde telefon çerçevesini yine büyük tuttu. Bu da tasarım anlamında markaya olumsuz yansıdı. Örneğin eylül ayında satışa sunulan Xperia XZ1 modeli, her ne kadar teknik anlamda üst düzey olsa da, %68.6’lık ekran/gövde oranıyla sınıfta kaldı.

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Gelgelelim Sony’nin geç de olsa akıllandığı ve telefon tasarımında büyük bir değişime gittiği iddia ediliyor. Vortex.ge sitesinde sızdırılan bilgilere göre Sony, şubat ayında düzenlenecek MWC 2018 fuarında Xperia XZ1 Premium ve XZ1 Plus’ı tanıtacak ve bu telefonlar geniş ekrana sahip olacak.

Sızıntı fotoğraflara baktığımızda, telefonların neredeyse çerçevesiz tasarıma sahip olduğu görülüyor. Snapdragon 845 yonga setinin kullanılacağı telefonların teknik özellikleri ise şu şekilde:

Sony Xperia XZ1 Premium

Ekran: 5.5-inç 2160x3840 (4K) çözünürlük

5.5-inç 2160x3840 (4K) çözünürlük İşlemci: Snapdragon 845

Snapdragon 845 Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Hafıza: 128 GB dahili

128 GB dahili Kamera: 12-megapiksel çift arka kamera

Sony Xperia XZ1 Plus