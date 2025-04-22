Ulusal Staj Programı ile kariyerine ilk adımı at! USP sonuçları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 23 Aralık 2024- 10 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşen başvurular sonrası gözler Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarına çevrildi. Peki USP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Ulusal Staj Programı sonuç sorgulama ekranı.

Ulusal Staj Programı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılıyor. Program’a staj teklifleri gönderiliyor. Sonuçlar ile ilgili duyurular https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami internet adresinden öğrenilecek. Bu internet sitesinden sonuçlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor. "Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor. Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.