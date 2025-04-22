Ulusal Staj Programı ile kariyerine ilk adımı at! USP sonuçları açıklandı mı?

Ulusal Staj Programı (USP) kapsamında başvuru yapan binlerce öğrenci, Ulusal Staj Programı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Başvuruları 10 Mart tarihinde tamamlanan Ulusal Staj Programı sonuçları için gözler Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi açıklamasına çevrildi. USP başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Peki, USP sonuçları ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar.
Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 23 Aralık 2024- 10 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleşen başvurular sonrası gözler Ulusal Staj Programı (USP) sonuçlarına çevrildi. Peki USP sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Ulusal Staj Programı sonuç sorgulama ekranı.
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ulusal Staj Programı başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. 2025 USP sonuçların önümüzdeki ay içerisinde açıklanması bekleniyor.
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Ulusal Staj Programı stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılıyor. Program’a staj teklifleri gönderiliyor. Sonuçlar ile ilgili duyurular https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ulusalstajprogrami internet adresinden öğrenilecek. Bu internet sitesinden sonuçlarla ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
USP BAŞVURUSU NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
Adayların başvuru esnasında sisteme yüklediği belgeler, "FARUK" adı verilen yapay zeka teknolojisiyle kontrol ediliyor. "Doğruyu yanlıştan ayıran" anlamını taşıyan "FARUK", belgeleri inceleyerek olası hataları tespit ediyor, başvuru süreçlerinin şeffaflığını ve işleyiş etkinliğini artırarak adayların deneyimlerini iyileştiriyor. Yanlış veya eksik yüklenen belgelerle ilgili bilgilendirme e-postası aracılığıyla gençlere rehberlik eden "FARUK", gelecekte benzer hataların önlenmesi adına bilinçlendirme sağlamayı amaçlıyor.