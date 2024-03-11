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Açık Öğretim Lisesi 2.dönem sınav giriş belgeleri açıklandı mı? MEB AÖL sınav tarihi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2.dönem sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih belli oldu. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren AÖL sınav yerlerini öğrenebilecek. Peki MEB AÖL 2.dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

10:53 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AÖL sınav giriş belgesi sorgulama
AÖL sınav giriş belgesi sorgulama

2023-2024 Eğitim yılının AÖL 1. Dönem sınavları 23 Aralık 2024 tarihinde uygulandı. Ardından AÖL 2. dönem sınav tarihi merak konusu oldu. AÖL sınavları ne zaman, açık lise sınav tarihi 2024 sorusu yoğun ilgi görmeye başladı. Peki MEB açık lise sınav giriş belgesi açıklandı mı? Açık Lise sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı Engelli ve Orta Doğu Programı Öğrencileri ile Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri ve Açık Öğretim Okullarında Kayıtlı Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerin 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Yazılı Sınavı takvimi belli oldu. İşte detaylar.

AÖL 2.DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.

AÖL 2.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

#MEB
#AÖL
#açık öğreti lisesi sınav giriş belgesi
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