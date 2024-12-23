Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Ayşe el-Dibs, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına atandı. Geçiş yönetiminde bir üst düzey göreve atanan ilk kadın Ayşe el Dibs oldu. Ayşe el Dibs ( Ayşe Seyidoğlu) kimdir, kaç yaşındadır? İşte Ayşe el Dibs ( Ayşe Seyidoğlu'nun hayatına dair ayrıntılar...
Suriye Siyasi İşleri İdaresinden yapılan açıklamada, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına Ayşe el-Dibs'in getirildiği belirtildi.
Ayşe el Dibs ( Ayşe Seyidoğlu) kimdir?
Dibs, Baas rejiminin yıkılmasının ardından ülkede kurulan yeni yönetimde seçilen üst düzey ilk kadın yetkili oldu.
Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi, yıllarca Türkiye'de yaşamış bir isim oldu. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Suriye vatandaşı olan Ayşe Seyidoğlu, Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.
Daha önce insani yardım alanında çalışmaları olan Dibs, sosyal medya hesabında, kendisini "kadınları ve insani çalışmaları geliştirme konularına yoğunlaşmış bir aktivist" olarak tanımlıyor.