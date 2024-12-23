Özgür Suriye'nin ilk kadın üst düzey yetkilisi, yıllarca Türkiye'de yaşamış bir isim oldu. Hem Türkiye Cumhuriyeti hem de Suriye vatandaşı olan Ayşe Seyidoğlu, Kadın İşleri Ofisi Başkanı olarak yeni hükümette görev alan ilk kadın yetkili olarak tarihe geçti.