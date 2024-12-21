Suriye'de Esed rejimini lağveden muhalifler başkent Şam'ın ele geçirilmesinin ardından geçiş hükümetini kurma görevini İdlib kökenli Muhammed El Beşir'e verdiklerini duyurdu.

Muhammed el-Beşir Kimdir?

Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib’in Cebel Zaviye bölgesinde doğdu. Halep Üniversitesi’nden elektrik mühendisliği alanında lisans diploması alan Beşir, 2021 yılında İdlib Üniversitesi’nde şeriat ve hukuk alanında ikinci bir lisans eğitimi tamamladı. Kamu yönetimi ve proje yönetimi konularında uluslararası sertifikalara sahip olan Beşir, ileri düzeyde İngilizce biliyor.

Kariyer ve görevleri

El-Beşir, 2011 yılında Suriye Gaz Şirketi’nde yönetici olarak görev yaptı. Daha sonra, iki buçuk yıl boyunca Suriye Evkaf Bakanlığı’nda İslami eğitimden sorumlu genel müdür olarak çalıştı. Ardından, Suriye Sosyal İşler ve Kalkınma Bakanlığı’nda çeşitli üst düzey görevlerde bulundu.

2022-2023 yılları arasında Ali Kida liderliğindeki Kurtuluş Hükümeti’nde Sosyal İşler ve Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı. 2024 yılının başında, İdlib’deki Kurtuluş Hükümeti Şura Konseyi tarafından başbakanlık görevine atandı.







