Crystal Palace nerenin takımı?

Trabzonspor, Antalya'daki ikinci hazırlık maçında yarın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile karşılaşacak. Müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınalanacak. Peki Crystal Palace hangi ligde oynuyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Crystal Palace ne zaman kuruldu?
Crystal Palace Football Club, İngiliz futbolunda lig sisteminin en üst kademesi olan Premier League'de mücadele eden Londra merkezli profesyonel futbol kulübü. 1905 yılında Crystal Palace sergi binasında, FA Cup Final stadyumunun sahipleri tarafından kuruldu. Palace, 1915'e kadar I. Dünya Savaşı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı Kupa Finali'nde iç saha maçlarını oynadı. 1924 yılında ise günümüzde iç saha maçlarını oynadığı Selhurst Park'a taşındı.
Palace 1964'ten beri çoğunlukla İngiliz futbolunun en üst iki liginde oynadı. Kulüp 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında en üst ligde başarılı bir dönem geçirdi ve 1990-91 sezonunda İngiltere League şampiyonluğu için mücadele etti. Ligi üçüncü sırada tamamlayarak bugüne kadarki en yüksek lig pozisyonunu elde etti. Heysel Faciası nedeniyle İngiliz kulüplerine uygulanan kısmi UEFA yasağı nedeniyle, bir sonraki sezonda Avrupa kupalarında yer alamadı.
Kulüp bu dönemde yeni kurulan Premier League'in kurucu üyelerinden birisi oldu. Palace, FA Cup finalinde 1990 ve 2016 yıllarında olmak üzere toplam iki defa mücadele etti ve her iki finalde de Manchester United'a kaybetti. Kulüp ayrıca iki defa ikinci kademede şampiyon oldu ve ayrıca dört kez de yükselme play-offu kazanarak rekor kırdı.
Palace 1973 yılında, geleneksel forma renklerini bordo ve maviden, şimdiki kullandığı rengi kırmızı ve mavi olarak değiştirdi. Palace, Brighton & Hove Albion ile rekabet halindedir ve birbirleri arasında oynanan karşılaşmalar M23 derbisi olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda Güney Londra kulüpleri Millwall ve Charlton Athletic ile de rekabet halindedir. Crystal Palace kulübünün adı, 1851'de Londra'da sergi için inşa edilen bir cam sarayın adından gelmektedir.
Crystal Palace oyuncu kadrosu
Jack Butland
Joel Ward
Tyrick Mitchell
Luka Milivojević (kaptan)
James Tomkins
Marc Guehi
Michael Olise
Cheikhou Kouyaté
Jordan Ayew
Eberechi Eze
Wilfried Zaha
Will Hughes
Vicente Guaita
Jean-Philippe Mateta (Mainz 05'den kiralık)
Jeff Schlupp
Joachim Andersen
Nathaniel Clyne
james McArthur (2. Kaptan)
Remi Matthews
Christian Benteke
Odsonne Édouard
Conor Gallagher (Chelsea'den kiralık)
Martin Kelly
Nathan Ferguson
Scott Banks
Reece Hannam
Jaïro Riedewald
Robert Street
Jesurun Rak-Sakyi