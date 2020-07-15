Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme Bayraktar SİHAlar Ermenistan sınırında uçuyor
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
ASYA

Azerbaycan - Ermenistan savaşında sıcak gelişme: Bayraktar SİHA'lar Ermenistan sınırında uçuyor

Ermenistan'ın kardeş ülke Azerbaycan'a saldırması üzerine harekete geçen Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Bayraktar TB2 SİHA'ları Türkiye-Ermenistan sınır hattına yolladı. Ermenistan'ın Azerbaycan sınır hattında gerçekleştirdiği saldırıların ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erivan yönetimini sert şekilde uyararak, "Azerbaycan'ın hakkına, hukununa, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almaktan asla tereddüt göstermeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TB-2 Bayraktar.
TB-2 Bayraktar.

Ermenistan-Azerbaycan sınır hattında yaşanan gerilimlerin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait Bayraktar SİHA'lar sınır hattını gözlüyor.

Bayraktar SİHA'lar sınır hattında.
  • Ermenistan'ın son provokasyonlarının ardından Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında çatışmalar meydana gelmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır

TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Türkiye Ermenistan'ın son saldırılarına sert şekilde tepki gösterdi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir" ifadelerini kullanarak şunları söylemişti:

"Doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Türkiye, kadim dostluk bağları ve kardeşlik ilişkilerinin bulunduğu Azerbaycan'ın hakkına, hukukuna, topraklarına yönelik her türlü saldırının karşısında yer almakta asla tereddüt göstermeyecektir."

Azerbaycan-Ermenistan arasında çıkan çatışmanın perde arkasında neler var?
DÜNYA
Azerbaycan-Ermenistan arasında çıkan çatışmanın perde arkasında neler var?

AZERBAYCAN 7 ŞEHİT VERDİ

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.

  • Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Dün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere 7 asker şehit olmuştu.

Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
OYNAT 00:49
Azerbaycan, Ermenistan’a ait askeri üssü böyle imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait askeri hedefi nokta atışıyla yok etti. Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'a ait askeri üssün vurularak yok edildiği bildirildi. Açıklamada, Tovuz bölgesi yönündeki çatışmalarda Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin birim üssüsünün, Azerbaycan askeri birimleri tarafından nokta atışıyla yok edildiği vurgulandı. Bakanlık, Ermenistan'a ait askeri üssün vurulma anına ilişkin görüntüyü kamuoyuyla paylaştı.


Abone Ol Google News
Trump yeni Twitterını buldu: Parler

Trump yeni Twitter'ını buldu: Parler

​Trump destekçilerinin kurduğu platform 2 milyon üyeye ulaştı.
İşte Türkiyenin çekilme planı

İşte Türkiye'nin 'çekilme' planı

​Erdoğan 'İstanbul Sözleşmesi' için kesin talimat verdi
Ermenistan sınırında çok sıcak gelişme!

Ermenistan sınırında
çok sıcak gelişme!

TSK'nın Bayraktar SİHA'ları harekete geçti
Dünyayı dar ediyoruz

Dünyayı dar ediyoruz

Erdoğan, Külliye'deki programda şehit ailelerine hitap etti.
İngiltere de anladı

İngiltere de anladı

​Orta Doğu'daki oyunları, Türk İHA'ları bozdu.
Ayasofya'da <br>geri sayım

Ayasofya'da
geri sayım

​Caminin her tarafında ayrı bir çalışma yürütülüyor.

​Mısır Hafter militanlarına 40 kamyon mühimmat gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.