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İntihar vakaları zirvede: İsrail’in soykırımcı askerleri ölmek istiyor

İntihar vakaları zirvede: İsrail’in soykırımcı askerleri ölmek istiyor

Furkan Erten
Furkan Erten
13:132/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İsrail soykırım ordusunda intihar vakaları arttı.
İsrail soykırım ordusunda intihar vakaları arttı.

Siyonist İsrail ordusunda intihar vakaları artıyor. Geçen yıl 28 katil kendini öldürdü. Soykırım ordusuna kurulan psikolojik destek iletişim merkezine çağrı üstüne çağrı geliyor.

İsrail soykırım ordusu tarafından hazırlanan raporda intihar vakalarında son 20 yılın zirvesine çıktığı belirlendi. Gazze’deki katliamlarda bulunan Siyonist askerlerin bunalıma girmesi ve görev sürelerinin uzaması intiharı tetikledi.

İntihar için 3 bin 900 çağrı yapıldı

Geçen yıl 28 işgalci asker intihar etti. İntihar salgınını engellemek isteyen İsrail ordusu, 800 psikiyatrist görevlendirerek özel bir iletişim merkezi kurdu. Psikolojik destek merkezi, Gazze’deki soykırımın başlangıcından bu yana intiharı düşünen askerlerden 3 bin 900 çağrı aldı.



#İsrail
#Siyonist
#Gazze

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