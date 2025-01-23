İsrailli askerden itiraf: Gazze'de kırıntı noktasına kadar ezildik

Siyonist İsrail, Gazze’de gerçekleştirdiği korkunç katliamlara rağmen hiçbir esirini kurtaramadı, ‘zafer’ elde edemedi. Kassam mücahitlerinin saldırılarında büyük yara alan İsrail, müzakere masasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına razı oldu. İsrail birlikleri Gazze’den çekilmeye başladı. Toplumunda fitili ateşlenmiş bomba haline geldiği İsrail’de iç savaş çanları da çalmaya başladı.

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, “İsrail ordusu ezildi ve Gazze Şeridi'ndeki savaşa geri dönemez. Hamas ve İslami Cihad savaştan önceki durumuna geri döndü. İsrail toplumu çöküşün iç savaşın eşiğinde. Eğer savaş devam etseydi İsrail, Hamas'ı yenemezdi. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde işgal ettiği yerlerde kalamıyor ve yüzlerce kilometrelik Hamas tünellerini yok edemiyor.” dedi.

Savaşın devam etmesi hâlinde yüzlerce ölüleri olacağını söyleyen Brik, “Tüm esirlerimiz ölürdü ve İsrail’i korkunç bir felakete sürüklerdi. Ordu, şehri yer altı tünellerinden üstün bir kontrolle kontrol etmeye devam eden ve savaşçıları arasındaki kayıplarını binlerce gencin kendisine katılmasıyla telafi eden Hamas'ı baltalamada başarısız oldu. İsrail ordusu tükendi ve kırıntı noktasına kadar ezildi. Gazze'de savaşa geri dönme adımı, güçlerimiz arasında yüzlerce ölüme ve binlerce yaralanmaya yol açacak, önceden belli bir başarısızlıktır.” ifadelerini kullandı.