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İsrail'in öldürdüğünü ileri sürdüğü Kassam komutanı Gazzelilerle buluştu

İsrail'in öldürdüğünü ileri sürdüğü Kassam komutanı Gazzelilerle buluştu

00:5823/01/2025, Perşembe
AA
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Kassam komutanı Feyyad, Gazze halkı olarak bir savaşa maruz kaldıklarını söyledi.
Kassam komutanı Feyyad, Gazze halkı olarak bir savaşa maruz kaldıklarını söyledi.

İsrail'in Filistinlileri yıldırmak adına ortaya attığı bir dezenformasyon operasyonu daha çöktü. İşgal ordusunun öldürdüğünü ileri sürdüğü Kassam Tugayları komutanlarından Hüseyin Feyyad, Gazzelilerle buluştu. Yıkımlar arasında vatandaşlarla buluşan Feyyad, Gazze halkı olarak bir savaşa maruz kaldıklarını söyledi.

İsrail'in 7 ay önce öldürdüğünü öne sürdüğü
Kassam Tugayları
komutanlarından
Hüseyin Feyyad
, Gazze Şeridi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Feyyad'ın Gazze Şeridi'nde Filistinliler ile bir araya gelerek konuştuğunu gösteren bir video yayımlandı.

İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı yıkımlar arasında vatandaşlarla buluşan Feyyad, Gazze halkı olarak bir savaşa maruz kaldıklarını söyledi.

"Savaşların hedefleri vardır"

Gazze Şeridi'nde zarar gören Filistinlilerin "zafer nerede?" diye sorabileceğini dile getiren Feyyad, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaşların hedefleri vardır. Hedef sahibi de istediğini elde edememişse yenilmiş demektir. Askeri ve askeri olmayan kurallara göre, güç sahibi olan taraf zafer elde etmemişse yenilmiştir, zayıf olan taraf da yenilmemişse zafer elde etmiştir."

İsrail'in
Gazze Şeridi
'nde yıkımdan başka bir hedefe ulaşamadığına işaret eden Feyyad, Gazze'nin başı dik onurlu bir zaferle bu savaştan çıktığını ifade etti.

İsrail ordusu, 23 Mayıs 2024'te iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile işbirliğinde Kassam Tugayları'nın Beyt Hanun birliğinin komutanı Hüseyin Feyyad'ı öldürdüğünü iddia etmişti.

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında ilk gün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan
Ofer Askeri Cezaevi
'nden serbest bırakıldı.


#Gazze
#İsrail
#Kassam Tugayları
#Hüseyin Feyyad
#Ofer Askeri Cezaevi

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