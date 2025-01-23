İsrail'in öldürdüğünü ileri sürdüğü Kassam komutanı Gazzelilerle buluştu

İsrail'in Filistinlileri yıldırmak adına ortaya attığı bir dezenformasyon operasyonu daha çöktü. İşgal ordusunun öldürdüğünü ileri sürdüğü Kassam Tugayları komutanlarından Hüseyin Feyyad, Gazzelilerle buluştu. Yıkımlar arasında vatandaşlarla buluşan Feyyad, Gazze halkı olarak bir savaşa maruz kaldıklarını söyledi.
Feyyad'ın Gazze Şeridi'nde Filistinliler ile bir araya gelerek konuştuğunu gösteren bir video yayımlandı.
İsrail ordusunun Gazze'de yol açtığı yıkımlar arasında vatandaşlarla buluşan Feyyad, Gazze halkı olarak bir savaşa maruz kaldıklarını söyledi.
"Savaşların hedefleri vardır"
"Savaşların hedefleri vardır. Hedef sahibi de istediğini elde edememişse yenilmiş demektir. Askeri ve askeri olmayan kurallara göre, güç sahibi olan taraf zafer elde etmemişse yenilmiştir, zayıf olan taraf da yenilmemişse zafer elde etmiştir."
İsrail ordusu, 23 Mayıs 2024'te iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile işbirliğinde Kassam Tugayları'nın Beyt Hanun birliğinin komutanı Hüseyin Feyyad'ı öldürdüğünü iddia etmişti.
İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması
Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılacak.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında ilk gün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.