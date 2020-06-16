Yunan hadsizliği: Miçotakis'ten Türkiye'ye küstah "kabadayı" benzetmesi

Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilim giderek artarken Başbakan Kiriakos Miçotakis, Türkiye hakkında skandal ifadeler kullandı. Resmi ziyarette bulunduğu İsrail'de gazetecilere konuşan Miçotakis, 'mahalle kabadayısı' olarak nitelediği Türkiye'yi keşif çabalarına karşı uyardı. Sputnik'in haberine göre; Miçotakis, "Türkiye yayılmacı boru hattı hayallerinden vazgeçer ve bizimle mahalle kabadayısı olarak değil de eşit ve yasalara uygun bir partner olarak hareket ederse bunu hoş karşılarız" ifadelerini kullandı.

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Miçotakis, İsrail'le Doğu Akdeniz'de yürütülen enerji projelerini görüşmek amacıyla dün, aralarında savunma ve turizm bakanlarının da olduğu altı bakan ve geniş bir heyetle Kudüs'e gitmişti. İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, ocak ayında, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gaz transfer etmek için yeni bir boru hattı anlaşması imzalamıştı.

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Ayasofya'nın ibadete açılmasının gündeme gelmesi Yunanistan'ı çıldırttı

Son zamanlarda Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden gerginlik bitmek bilmiyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından ve Ayasofya'nın ibadete açılmasının gündeme gelmesinden hoşnut olmayan Yunanistan, sık küstah açıklamalarda bulunuyor. Ancak bu açıklamalar, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk siyasetçileri tarafından sert şekilde cevap buluyor.

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