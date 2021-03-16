Dünya Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyorum
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias: Çavuşoğlu ile uygun atmosferde buluşmak istiyorum

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uygun bir atmosferde görüşmek istediğini söyledi. Dendias, "Doğu Akdeniz'deki sorunların çözümü için ortak bir zemin bulmamıza yol açacağını umuyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias.

Dendias, Atina’yı ziyaret eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın dış politika ilkelerinin Uluslararası Hukuk ve Deniz Hukuku’na bütünüyle ve istikrarlı şekilde bağlılık olduğunu savundu.

"Sorunların çözümü için bir zemin bulabiliriz"

Atina’da 62. turu gerçekleştirilen Türkiye ile Yunanistan arasındaki istişari görüşmelere değinen Dendias, "Türkiye ile olan yegane ikili farklılığımızın, yani Ege ve Doğu Akdeniz’de MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) ve kıta sahanlığının belirlenmesi, UNCLOS ve Uluslararası Hukuk temelinde çözümü için ortak bir zemin bulmamıza yol açacağını umuyoruz. Türkiye’nin Yunanistan ile ilgili son zamanda gündeme gelen tek yanlı ithamlarına doğru zamanda ve uygun şekilde diplomatik yollarla cevap verilecek." dedi.

"Çavuşoğlu ile buluşmak istiyorum"

İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi müzakerelerin yarın Atina’da gerçekleşeceğini ifade eden Dendias, "Türk mevkidaşım ve arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile buluşmak istiyorum ancak tabii ki böyle bir buluşma uygun bir atmosferde gerçekleşir. Bir anlamı olması için uygun bir atmosferde yapılmalı." ifadelerini kullandı.

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