Cumhurbaşkanı Erdoğan hububat ve yaş çay alım fiyatlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında hububat, bakliyat ve yaş çay üreticilerinin merakla beklediği yeni sezonun alım fiyatlarını açıkladı.
Çiftçilere yeni müjdelerin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankası veya tarım kredi kooperatiflerine borçları ertelenecek. Belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmekli buğday alım fiyatı 2 bin 250 lira, arpa alım fiyatı 1750 lira, kırmızı mercimekte ton başına 5 bin lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
"Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlayacaktır. Açıkladığımız fiyatlar referans fiyat olacaktır. Aynı şekilde kabul edilecektir.
YAŞ ÇAY ALIM FİYATI DÖRT LİRAYA YÜKSELDİ
Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum; 752 milyon tonun üzerinden çay alımı yaparak toplamda 2 milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.
Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum."