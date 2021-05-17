Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan hububat ve yaş çay alım fiyatlarını açıkladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan hububat ve yaş çay alım fiyatlarını açıkladı

Buğday, arpa, mercimek, nohut ve çay üreticisinin merakla beklediği haber Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 2021 buğday, arpa, mercimek, nohut ve çay alım fiyatlarını açıklayan Erdoğan, çiftçiye verilecek destekleri de açıkladı. İşte 2021 buğday, arpa, mercimek, nohut ve çay fiyatları...

Haber Merkezi Yeni Şafak
2021 buğday, arpa, mercimek, nohut ve yaş çay alım fiyatları açıklandı
Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında hububat, bakliyat ve yaş çay üreticilerinin merakla beklediği yeni sezonun alım fiyatlarını açıkladı.

Çiftçilere yeni müjdelerin olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankası veya tarım kredi kooperatiflerine borçları ertelenecek. Belirlediğimiz 2021 yılı alım fiyatları Toprak Mahsulleri Ofisi'nin sert ekmekli buğday alım fiyatı 2 bin 250 lira, arpa alım fiyatı 1750 lira, kırmızı mercimekte ton başına 5 bin lira, nohutta ise 4 bin 50 lira olarak belirlenmiştir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ton başına hububatta 275 lirayı, bakliyatta ise 910 lirayı bulan prim ve destekler verilerek üreticilerimizin giderlerine katkı sağlayacaktır. Açıkladığımız fiyatlar referans fiyat olacaktır. Aynı şekilde kabul edilecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek
OYNAT 02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk grup esnafımıza bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar yer alıyor. İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb. yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz' dedi.


YAŞ ÇAY ALIM FİYATI DÖRT LİRAYA YÜKSELDİ

Çay üreticilerimiz için alım fiyatını açıklıyorum; 752 milyon tonun üzerinden çay alımı yaparak toplamda 2 milyar 760 milyon lira ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl için yaş çay alım fiyatı kilo başına 3,87 liraya destekleme ile birlikte 4 liraya yükseltilmiştir.

Çiftçilerimizden tek isteğimiz bir karış toprağı boş bırakmadan ekmeleri, biçmeleri, üretmeleridir. Yeni hasat döneminin ülkemize, milletimize ve özellikle çiftçilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Esnafa 5 bin TL hibe desteği vereceğiz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri peş peşe sıraladı: Esnafa 5 bin TL hibe desteği vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa destek paketi müjdesi: 3 bin lira hibe edilecek
EKONOMİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa destek paketi müjdesi: 3 bin lira hibe edilecek
Abone Ol Google News
Vaka sayısı stabil

Vaka sayısı stabil

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.
43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

43 ilin geçiş noktasında trafik kilitlendi

​Kilit kavşaktaki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
En zorunu geride bıraktık

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıklıyor.

Bakan Soylu operasyonu bu sözlerle duyurdu.

1 Haziran sonrası için alınacak tedbirler belirlenecek.
Yarın gece sona eriyor

Yarın gece sona eriyor

​Akaryakıtta 40 kuruşluk indirimin önünü açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni destekleri açıklayacak

Eren operasyonlarında terör örgütüne bir darbe daha.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.