Bir tabak yemekten 56 sektör besleniyor

Türk mutfak ürünleri, küresel pazarda yaklaşık yüzde 2,16 pay alırken, dokuzuncu sırada bulunuyor. Mutfak ürünlerinin kalitesinin tescillendiğini belirten Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TUSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, Türkiye’nin kalite, lokasyon ve ürün çeşitliliği açısından dünyada çok farklı bir yerde olduğunu kaydetti. Bu sene ihracatın 6 milyar doları geçmesini beklediklerini ve dış ticaret fazlası verdiklerini söyleyen Topuz, “Rusya-Ukrayna arasındaki olası bir barış ve Suriye’deki gelişmeler bizim ihracatımızı patlatabilir. Eğer anti damping soruşturmasında olumsuz bir gelişme olmazsa çok iyi bir yıl geçireceğimizi tahmin ediyoruz” dedi.





35 BİN ZİYARETÇİ

Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın ikinci büyük fuarı olan HOSTECH by TUSİD İstanbul, 140 ülkeden katılımcı ile 27-31 Mayıs 2025 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Etkinlik nedeniyle sektör temsilcileri İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi. Fuarın ihracat açısından önemine değinen Topuz, “Hindistan’dan Küba’ya, Kolombiya’dan Güney Afrika’ya kadar çok farklı ülkelerden alım heyetleri getiriyoruz. Fuarı toplamda 35 bin kişinin ziyaret edeceğini tahmin ediyoruz. Geçen seneye göre Amerika, Rusya ve Mısır bölgesinden ciddi bir artış var” şeklinde konuştu.





DÜNYAYA YEMEK SATIYORUZ

Gelişen Ev&Yaşam Eşyası Markaları Derneği (GEEM) Başkanı Ali Çığır Şahin mutfak sektörünün önemini şu sözlerle özetledi: “Ülkemizdeki bir restoran ve işletmede satılan 1 tabak yemek yaklaşık 56 sektörü besliyor. 1 yemek satıldığı zaman, mutfak eşyaları, tabak-çanak, havalandırma, perde ve gıda ürünleri gibi yan sektörler de iş yapıyor. 6 bin üye işletmenin 18 bin mutfağı var. Dünyaya yemek satıyoruz. Knowhow ve mühendislik de satıyoruz.”





GASTRONOMİNİN MERKEZİ TÜRKİYE

Türk mutfak sektörünün dünya mutfak sektörü ihracatından yaklaşık yüzde 2,16 pay aldığını ve dokuzuncu sırada olduğunu söyleyen Topuz, şunları anlattı: “Ürün kalitemiz artık Avrupa standartlarının üzerine çıktı, sunduğumuz fiyatlar da oldukça iyi. Diğer önemli konu Türkiye’nin konumu. Dört saatlik uçuşla yaklaşık 80 ülkeye ulaşabiliyoruz. Ayrıca dünyada gastronominin merkezi Türkiye. İç Anadolu’dan Ege’ye, Karadeniz’den Trakya’ya kadar çok farklı mutfaklarımız ve çok farklı ürünlerimiz var.”





EKONOMİYE BÜYÜK KATKI

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı Güçlü Kaplangı da HOSTECH by TUSİD’in yıllar içerisinde dünyanın en önemli buluşmalarından birisi haline geldiğini söyledi. Bu sene fuara çok ciddi bir katılım olacağının altını çizen Kaplangı, “Bu fuar sadece bizlere, bizim sektörümüze değil, ülkemizin ekonomisine çok büyük fayda sağlayacak. Bu fuar bizim düğünümüz olacak” bilgisini verdi.



