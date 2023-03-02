Deprem bölgesinde çarklar yeniden dönmeye başladı: Altı ay süreyle çift maaş verilebilir

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, depremler nedeniyle şubat ayının tüm ülke için zorlu geçtiğini belirtti.





İhracat ailesinin bir yandan depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olurken, bir yandan da ticaretin durmaması için çalıştığını aktaran Gültepe, şunları kaydetti:





“Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre şubat ayını 18,6 milyar dolar ihracatla tamamladık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 eksideyiz. Deprem bölgesindeki 11 ilimizin ihracatı yüzde 43 düşüşle 985 milyon dolara geriledi. Ocak-şubat dönemini kapsayan ilk 2 aylık ihracatımız yüzde 1,5 artışla 38 milyar dolara yükselirken, son 12 aylık ihracatımız ise 254,8 milyar dolar oldu. Geçen ay ihracatımıza en yüksek katkıyı 2,6 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. İlk 5'teki diğer sektörlerimiz 2,3 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,1 milyar dolarla çelik şeklinde sıralandı. Şubat ayında 18 ilimiz ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan ilk 5 ilimiz İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Geçen ay bin 455 firmamız ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değerimiz ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 1,69 dolara yükseldi.”





Gültepe, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin Almanya, İtalya, ABD, Rusya ve İngiltere şeklinde sıralandığını, Suudi Arabistan’a ihracatta toparlanmanın da devam ettiğini bildirdi.





'Ramazan Bayramı'ndan sonra (deprem bölgesinde) kapasitenin yüzde 60 çıkacağını öngörüyorum”





Mustafa Gültepe, TİM öncülüğünde ihracatçı birliklerinin depremzedelere yardım çalışmaları ve bölgedeki üretime yeniden dönüş süreci konusuna değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Acımız çok büyük, yüreğimiz kan ağlıyor. Depremlerde can veren yurttaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa, yakınlarını kaybedenlere sabır diliyorum. Arkadaşlarımızla bölgeyi ziyaret ettik, yıkımı yerinde gördük. Depremzedelerle ve sanayicilerimizle konuştuk. Fiziki olarak üretim altyapısında fazla hasar bulunmamakla birlikte istihdam kaybı nedeniyle üretim durma noktasına gelmişti. Depremden az etkilenen Adana ve Gaziantep gibi illerimizde üretim devam ediyor. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da ise çarklar dönmeye başladı. Bu illerimizde yer yer yüzde 30 kapasiteye ulaşıldı. Ancak barınma sorunu olduğu için insanlar göç etmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla geçici barınma ihtiyacının bir an önce karşılanması büyük önem taşıyor.”





İhracatçı birlikleriyle el ele vererek TİM Konteyner ve Prefabrik Konut Projesi'ni başlattıklarını bildiren Gültepe, ilk etapta, depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya’da 5 bin kişinin yaşayabileceği 1.000 konutluk geçici barınma merkezleri oluşturduklarını, organize sanayi bölgelerinin yakınında yer alacak barınma merkezleri için konutların sevkiyatına gelecek haftadan itibaren başlayacaklarını aktardı.





'Altı ay süreli bir maaş da devletimiz verebilir'





Bu merkezlerde çalışanlara ve ailelerine her türlü desteği vereceklerini vurgulayan Gültepe, “Çünkü insanlar çok ağır travmalar yaşadı. Bu travmanın atlatılması ve çalışanlarımızın üretime katılması zaman alacak. Ramazan Bayramı'ndan sonra (deprem bölgesinde) kapasitenin yüzde 60 çıkacağını öngörüyorum. Burada devlet ve özel sektör olarak depremzede yurttaşlarımızın bölgede kalmalarını ve yeniden işe dönüşlerini cazip hale getirecek adımları atmamız gerekiyor. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar, bu konuda önemli düzenlemeler yaptı. Bütün bunların yanı sıra bölgedeki fabrikalarda işine dönen depremzedeye çalıştığı firmadan alacağı maaşa ilave olarak en az 6 ay süre ile bir maaş da devletimiz verebilir.” değerlendirmesinde bulundu.





“Türkiye siparişleri karşılayabilecek kapasiteye sahip”





TİM Başkanı Gültepe, depremin ihracata etkilerini değerlendirirken, ilk günden itibaren yurt dışındaki müşterilerden çok güçlü iş birliği ve dayanışma mesajları aldıklarını bildirdi.

Gültepe, bölgede üretimin geçici olarak devre dışı kalmasına rağmen Türkiye'nin siparişleri karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu belirterek, "Rakibimiz olan bazı ülkelerin yaymaya çalıştıkları ‘Türkiye'de tedarik sorunu yaşanacak’ şeklindeki söylentilere itibar etmeyen birçok müşterimiz bizimle iş birliğini artırmak istiyor. Ben tüm ihracatçılarımız adına kendilerine teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.





“Büyümenin yaklaşık yüzde 40’ı mal ve hizmet ihracatının katkısından geldi”





Mustafa Gültepe, depremin yaralarını sarmaya çalışırken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2022 büyüme rakamlarının kendileri için moral olduğunu belirtti.

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,6 büyüdüğünü hatırlatan Gültepe, “Büyümenin yaklaşık yüzde 40’ı mal ve hizmet ihracatının katkısından geldi. Büyük afete rağmen Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş yıl dönümünde ihracatta en yüksek performansı göstermek için tüm gücümüzle çalışacağız. Daha çok fuara katılıp uzak yakın demeden tüm pazarlara daha çok ticaret heyetleri düzenleyeceğiz. Ülkemizde daha fazla alım heyetini ağırlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.





Gültepe, mart ayı itibarıyla sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimin de ihracatçının rekabet gücüne olumlu yansıyacağını kaydetti.











