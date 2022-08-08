Ekonomi En fazla reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetlerinde gerçekleşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En fazla reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetlerinde gerçekleşti

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde temmuzda en yüksek aylık reel getiri yüzde 2,5 ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinde (DİBS) gerçekleşti.

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Haber Merkezi AA
En fazla reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetlerinde gerçekleşti
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, temmuzda en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,5 ile DİBS oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise DİBS yüzde 0,23 yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından dolar yüzde 2,17, mevduat faizi (brüt) yüzde 3,76, avro yüzde 5,51, külçe altın yüzde 7,22 ve BIST 100 endeksi yüzde 7,39 yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 0,51 reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,12, avro yüzde 2,93, külçe altın yüzde 4,68 ve BIST 100 endeksi yüzde 4,85 yatırımcısına kayba yol açtı.

Üç aylık değerlendirmede, TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 7,47 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlarken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 2,64 yatırımcısına kaybettirdi. BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,69, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,04 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,1, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,52 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 29,41, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 17,14 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Yıllık en yüksek reel getiri dolarda gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,06 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16,99 yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 19,88, BIST 100 endeksi yüzde 26,2, avro yüzde 28,38, DİBS yüzde 52,14 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 52,47 oranında yatırımcısını üzdü.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 9,11 ve BIST 100 endeksi yüzde 0,52 oranında yatırımcısına kazandırırken, avro yüzde 2,45, DİBS yüzde 34,81 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 35,26 yatırımcısının kayba uğramasına neden oldu.

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