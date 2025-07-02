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Haziranda 3,4 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör: Otomotiv endüstrisi

Haziranda 3,4 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör: Otomotiv endüstrisi

17:002/07/2025, Çarşamba
AA
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En fazla ihracat Almanya'ya.
En fazla ihracat Almanya'ya.

Otomotiv endüstrisi, haziranda 3,4 milyar dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti. Geçen ay en fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,6 milyar dolarla ikinci, çelik ise 1,4 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, haziranda, sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3,4 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bunu 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,4 milyar dolarla çelik sektörü takip etti.

Haziranda ihracatını en fazla artıran sektör, yüzde 30,4 ile otomotiv endüstrisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 71,4'ünü gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı, geçen ay yüzde 10,7 artışla 14,7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Haziranda, ihracatın yüzde 12,5'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 5,1'lik yükselişle 2,6 milyar dolarlık, yüzde 2,4'ünü oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 13,7'lik artışla 491,3 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,6 milyar dolarla Almanya, 1,1 milyar dolarla Birleşik Krallık, 1 milyar dolarla İtalya oldu.

57 ülkede yüzde 50'nin, 108 ülkede yüzde 10'un üzerinde artış kaydedildi. Genel tabloda ise 134 ülkeye ihracat, artış kaydetti.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 7 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli, 1,4 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

Haziranda 864 firma ilk kez ihracat gerçekleştirdi. Paritenin ihracata katkısı ise 622 milyon dolar oldu. Böylece paritenin son 3 aydaki katkısı 1,6 milyar dolara ulaştı.



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