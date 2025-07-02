Savunma ve havacılık sanayisi yılın ilk yarısında yüzde 25 arttı

Bu başarıda imzası olan, dünyanın dört bir yanına Türk mühendisliğini ve üretim gücünü taşıyan firmalara teşekkürlerini ileten Görgün, "Vizyonlarıyla bu yükselişi mümkün kılan tüm yönetici ve çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gücünü milletten, yönünü gelecekten alan bir savunma sanayi vizyonuyla yürümeye devam edeceğiz."

değerlendirmesinde bulundu.