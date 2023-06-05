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Ekonomi

Türkiye ekonomisine güven artıyor: Risk primi bir ay sonra yeniden 500 baz puanın altına indi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanmasının ardından beklenen Kabine de açıklandı. Mehmet Şimşek'in yeniden ekonominin dümenine geçtiği yeni ekonomi yönetimi iş dünyasından tam destek alırken piyasalarda ise havayı pozitife çevirdi. BIST 100 endeksi, yaklaşık son üç ayın zirvesine ulaşırken Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi ise bir ay aranın ardından yeniden 500 baz puanın altına düştü.

15:34 . 5/06/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye'de bir süredir devam eden belirsizliklerin yavaş yavaş ortadan kalkması, ülkenin risk primi üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.


Seçim döneminin geride kalması ve yeni ekonomi yönetiminin dün itibarıyla devir teslim işlemlerini tamamlaması piyasalarda yakından takip edilirken, yeni ekonomi yönetiminden alınan ilk mesajlarla Türkiye'nin CDS'i düşüş eğilimini hızlandırdı.


Türkiye'nin 5 yıllık CDS'si, söz konusu gelişmelerle 15 Mayıs'tan bu yana ilk kez 500 seviyesinin altına inerken, günlük düşüş 50 baz puanı aştı.

Analistler, yeni ekonomi yönetiminin verdiği mesajların piyasalarda olumlu karşılandığını, atılacak adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Yeni ekonomi yönetiminin özellikle enflasyonla mücadeleye vurgu yapmasının önemine dikkati çeken analistler, son dönemde gerileyen enflasyonla daha güçlü mücadele edilmesi sinyali verilmesinin finansal istikrarı desteklemesinin beklendiğini kaydetti


Analistler, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere faiz artırım döngüsünün yavaş yavaş sona erdirileceğine yönelik beklentilerin de dünya genelinde risk algısını törpülediğini belirtti.


- BIST 100 endeksi, yaklaşık son 3 ayın zirvesinde

Analistler, Borsa İstanbul'un da söz konusu haber akışından pozitif etkilendiğini ifade ederek, BIST 100 endeksinin yaklaşık son 3 ayın zirvesinde seyrettiğini kaydetti.

14 Mart'tan bu yana en yüksek seviye olan 5.323 puana çıkan BIST 100 endeksi, haziranda yüzde 9'a yakın getiri sağladı.


- Ekonomi yönetiminin "piyasa dostu" mesajları dikkati çekiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini dün Nureddin Nebati'den devralan Mehmet Şimşek, "Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı yükseltmektir. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır." dedi.


Şimşek, hükümetin temel hedefinin toplumsal refahı yükseltmek olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Küresel zorlukların, jeopolitik gerginliklerin arttığı bir konjonktürde kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makro-finansal istikrarı önceliklendireceğiz. Vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarımıza başlayacağız. Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacaktır."

Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması ve cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılmasının Türkiye için hayati önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, uygulanacak maliye politikası ve yapısal reformlarla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) enflasyonla mücadelede destek olmanın temel politikaları olacağını kaydetti.


Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevini devralan Cevdet Yılmaz da, "Vatandaşlarımızın hayatını etkileyen enflasyonla mücadeleye özel bir önem ve öncelik vereceğiz. Bir taraftan da bunun bir zaman alacağı bilinciyle enflasyonun olumsuz etkileriyle karşı karşıya olan geniş toplumsal kesimleri rahatlatmaya dönük politikalarımızı yine kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz." dedi.





#Türkiye'nin risk primi
#CDS
#Borsa
#Mehmet Şimşek
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