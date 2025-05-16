Erzurum'un Oltu ilçesinde besicilik yapan Kadir Vural, 3 hisseli bir kurbanlığın fiyatının 85 bin liradan başladığını belirterek, "4 hisseli bir kurban 120-150 bin liraya satışa sunulurken, 7 hisseli kurban da 350 bin liraya alıcı bekliyor. Bunun canlı ağırlığı 1 tonu buluyor. Yem başta olmak üzere girdi maliyetleri çok arttı. Bir önceki yıla göre hemen hemen iki katı artı. Ama yem fiyatlarına göre kurbanlıklarımızın fiyatları normal. Önceki yıla göre fiyatlarda yüzde 20-30 artış var" diye konuştu.



