Ayvalık'ta atlı jandarma devriyesi göreve başladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahasında huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ayvalık ilçesinin Sarımsaklı ve Badavut Plajları ile Şeytan Sofrası çevresi ve ormanlık alanlarda atlı jandarma devriyeleri göreve başladı.