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Ayvalık'ta atlı jandarma devriyesi göreve başladı

Ayvalık'ta atlı jandarma devriyesi göreve başladı

09:379/06/2025, lundi
IHA
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaz sezonu boyunca vatandaşların güvenliği için atlı jandarma birlikleri görev yapacak. Jandarma ekipleri, plaj ve ormanlık alanlarda devriye faaliyetlerine başladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından sorumluluk sahasında huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla Ayvalık ilçesinin Sarımsaklı ve Badavut Plajları ile Şeytan Sofrası çevresi ve ormanlık alanlarda atlı jandarma devriyeleri göreve başladı. 

Nevşehir Süvariler Atlı Jandarma Birlik Komutanlığı'ndan geçici olarak görevlendirilen 6 personelden oluşan 3 atlı jandarma timi, "Heybet", "Manas" ve "Yankı" isimli atlarla birlikte 10 Eylül 2025 tarihine kadar devriye hizmeti verecek.

Sahil ve ormanlık alanlarda güvenliği sağlamak, kamu düzenini korumak ve suçları önlemek amacıyla görevlendirilen birlikler, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgelerde görünür olarak görev yapacak.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi.

#Balıkesir
#Ayvalık
#Atlı jandarma
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