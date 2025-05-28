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Ayvalık'ta gözlük fabrikası alev alev yandı: Kısa sürede küle döndü

Ayvalık'ta gözlük fabrikası alev alev yandı: Kısa sürede küle döndü

08:3928/05/2025, Çarşamba
IHA
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, bir gözlük üretim fabrikasında çıkan yangında, fabrika adeta küle döndü.

Ayvalık'ta Uğur Sanayi Sitesi'nde bulunan Optifabrik isimli gözlük üretim fabrikasının kaplama bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Saat 22.00 sıralarında 60 personelin mesailerini tamamlayıp, fabrikadan ayrılmasında kısa bir süre sonrasında çıkan yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikanın yemekhane ve kaplama bölümü alevlere teslim oldu.

Yangın, ağırlıklı olarak üretilen gözlüklere ait plastik kaplama malzemesinin bulunduğu alanı adet küle çevirdi.




Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki 4 arasöz, 1 su tankeri ve yaklaşık 20 personel ile müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında fabrikanın yemekhane ve kaplama bölümü kullanılamaz hale geldi.

Alevlerin başladığı anların güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülediği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
















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