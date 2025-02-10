Burhaniyeli Furkan Karademir de deniz suyunun bu aylarda çekildiğini dile getirerek, "2023 yılında da Hatay depreminin ardından deniz suyu bundan daha fazla çekilmişti. Burada zaten deniz suyu sığ bölge burası. Burada deniz suyu on santim bile aşağı inse metrelerce denizin çekildiğini görebiliyoruz. Depremle de ilgisi var mı bilmiyorum." diye konuştu.







