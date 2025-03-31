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Balıkesir'de araç takla attı: 5 kişi yaralandı

Balıkesir'de araç takla attı: 5 kişi yaralandı

12:2831/03/2025, Pazartesi
IHA
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<p>Olay Balıkesir İzmir yolu çevreyolu üzeri Karamanköy Köprüsü yakınlarında meydana geldi.&nbsp;</p>
Olay Balıkesir İzmir yolu çevreyolu üzeri Karamanköy Köprüsü yakınlarında meydana geldi.

Balıkesir'de İzmir-İstanbul çevreyolunda meydana gelen tek taraflı trafik kazasında takla atarak ağaca takılan otomobilde bulunan 5 kişi itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak, hastaneye sevk edildi.

Çevreyolundan Bursa istikametine giden 35 HUM 28 plakalı otomobil Karamanköy köprüsü yakınlarında takla atarak, yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

112 Acil aramaya gelen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kazaya müdahale etti.

Araç şoförü ve aynı aileden M.Y. , A.Y. , M.Y. ve A.Y. 5 kişi yaralı olarak 112 ekiplerine teslim edildi.

İtfaiye ekipleri araç yangınına karşı tüm önlemleri aldı ve kaza ile ilgili soruşturmaya başladığı öğrenildi.

#Balıkesir
#Araç
#Otomobil

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