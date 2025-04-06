Balıkesir'de balık evi alevlere teslim oldu

Balıkesir Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Cüneyt Kaptan Balık Evi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangın, çevrede paniğe yol açtı.
Erdek'in Ocaklar Mahallesi'nde faaliyet gösteren Cüneyt Kaptan Balık Evi'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Akşam saatlerinde başlayan yangın, çevrede paniğe yol açtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Ancak, restoranın büyük bir bölümü yangında ciddi şekilde zarar gördü.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı