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Balıkesir'de korkunç cinayet: Ev sahibi kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış

Balıkesir'de korkunç cinayet: Ev sahibi kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış

20:0426/05/2025, Pazartesi
DHA
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde Gülseren Kurtman (59), evinin kömürlüğünde ölü bulundu. Şüpheli olarak gözaltına alınan mülk sahibi İrfan Çakar (70) polisteki sorgusunda, gürültü yaptığı için evden çıkmasını istediği kiracısını başına balta ve sopayla vurarak öldürdüğünü, ardından da eşi Cemile Çakar (69) ile cesedini kömürlüğe taşıdıklarını itiraf etti. Çakar çifti, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen 20 Mayıs sabahı Gülseren Kurtman'ın 1. Sakarya Mahallesi Gözde Sokak'taki evinin kömürlüğünde hareketsiz şekilde bulunduğu ihbarı üzerine adrese gitti. Eve sağlık ekipleri de sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yalnız yaşadığı öğrenilen 1 çocuk annesi Kurtman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başına aldığı sert darbelerle hayatını kaybettiği belirlenen Kurtman'ın ölümünde cinayet şüphesi bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ


Şüpheli olarak Kurtman'ın ev sahibi İrfan Çakar'ı olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. İrfan Çakar, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Kurtman ile aralarında kiracı- ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten Çakar, "Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da Kurtman'ı evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm. Ardından eşim Cemile Çakar ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip, cesedi evin kömürlüğüne sürükledik" dedi. 

 Çakar'ın ifadesi üzerine polis, eşi Cemile Çakır'ı da gözaltına aldı. Olayda kullanılan suç aleti balta ve sopaya da incelenmek üzere el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen şüpheli çift, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Gülseren Kurtman'ın olayın ardından yakınlarına teslim edilen cenazesi Balıkesir'de toprağa verildi. 

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