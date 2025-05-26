Balıkesir'de korkunç cinayet: Ev sahibi kiracısını balta ve sopayla öldürüp, cesedi eşiyle kömürlüğe saklamış

SUÇUNU İTİRAF ETTİ





Şüpheli olarak Kurtman'ın ev sahibi İrfan Çakar'ı olaydan bir gün sonra gözaltına aldı. İrfan Çakar, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Kurtman ile aralarında kiracı- ev sahibi anlaşmazlığı bulunduğunu belirten Çakar, "Gürültü yaptığı ve kapıyı sert kapattığı gerekçesiyle evden çıkmasını istedim. Olay sabahı da Kurtman'ı evine girerken baltanın küt kısmı ve sopa ile başına vurarak öldürdüm. Ardından eşim Cemile Çakar ile birlikte olay yerindeki kan izlerini temizleyip, cesedi evin kömürlüğüne sürükledik" dedi.