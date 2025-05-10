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Balıkesir'de tırdan yola savrulup kırılan şişeler ulaşımı aksattı

Balıkesir'de tırdan yola savrulup kırılan şişeler ulaşımı aksattı

19:2410/05/2025, Cumartesi
AA
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tırdan yola savrularak kırılan cam kola şişeleri, trafiği aksattı. Yol, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlendi.

Alınan bilgiye göre, M.Ö. yönetimindeki 57 ABT 724 plakalı cam şişe yüklü tır, Buzağlık Mahallesi kavşağında A.G. idaresindeki 14 ED 019 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada, tırda bulunan çok sayıda cam kola şişesi yola savrularak kırıldı ve trafiğin aksamasına neden oldu.



Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine polis, karayolları ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu temizlenen yol, saat 16.00 sularında trafiğe açıldı.



#Balıkesir
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#Şişe
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