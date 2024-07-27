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Bingöl'deki 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından Naci Görür’den kritik açıklama geldi: Küçük ama yeri can sıkıcı

13:00 - 27/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Bingöl Karlıova'da dün yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamada bulundu. Görür, "Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF'a, hem DAF'a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.27'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Yerin 11 kilometre altında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.


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"Deprem küçük ama yeri can sıkıcı"


Deprem bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından Bingöl depremine ilişkin şu açıklamada bulundu:

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"Karlıova-Serpmekaya/Bingöl’de 4,1 deprem oldu. Deprem küçük ama yeri can sıkıcı. Hem KAF’a, hem DAF’a yakın. Her iki fayda da bu yörede deprem bekliyoruz.

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Buralara yakın yerlerde olan depremler faylardaki stres alanını değiştirebilir diye hep endişe ederiz."

#Deprem
#Naci Görür
#Bingöl
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