Bu acıya yürek dayanmaz: Düğün gecesi kazada ölen gelin damat yan yana toprağa verildi

KÖY MEYDANINDA CENAZE NAMAZI





Mustafa ve eşi Havvanur Özer'in hastane morgundan alınan cenazeleri, düğünün yapıldığı Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy belesi Yataklı köyüne getirildi. Özer çifti için Yataklı köy meydanında cenaze namazı kılındı. Cenazeye Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Canberk Öztürk, Kütahya Müftüsü İrfan Açık, Tavşanlı Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, Mustafa Özer'in babası Sami ile annesi Gülsüm Özer, Havvanur'ın babası İsmail ile annesi Emine Biltekin ve iki ailenin yakınları katıldı.