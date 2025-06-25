Burhaniye'de 50 yıl imamlık yapan Sadettin Kılıç evinin yanındaki türbeye defnedilmek istedi: CHP'li belediye başkanı izin vermeyince Cumhurbaşkanlığı araya girdi

Sadettin Kılıç'ın büyük oğlu Cemalettin Kılıç yaptığı açıklamada, "Babamız Burhaniye'ye manevi şahsiyet olarak damgasını vurmuş bir kişidir. 65 senedir Burhaniye'ye hizmet eden bir şahsiyettir. Bize de vasiyet etti. Defnetmek istediğimiz yer, çocukluğumuzun geçtiği, onun da 50 yıl yaşadığı evin yanıdır. 22'sinde kaymakamlığa dilekçeyle başvurduk. Bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanımızın imzaladığı bilgisi geldi. Ancak Burhaniye Belediye Başkanı bu yerin belediyeye ait olduğunu söyleyerek izin vermek istemedi. Kaymakamımız ilgili kanunu okudu, ancak yine de belediye direndi. İl Emniyet Müdürümüz de geldi, vali bey tarafından asayişin sağlanması için görevlendirilmişti. Belediye başkanının tutumu halkla belediye çalışanlarını karşı karşıya getirdi. Polis olmasa büyük bir arbede çıkabilirdi. Şükür ki sabırla bekleyerek bu defin işlemini gerçekleştirdik" dedi.



