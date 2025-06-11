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Edremit'te Akdeniz meyve sineği takibi sürüyor

Edremit'te Akdeniz meyve sineği takibi sürüyor

11:5911/06/2025, Çarşamba
IHA
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akdeniz meyve sineği (Ceratitis capitata) popülasyonuna karşı yürütülen takip çalışmaları devam ediyor.

Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından zararlı yoğunluğunu izlemek amacıyla belirlenen alanlara tuzaklar yerleştirildi.

Bu tuzaklarda düzenli aralıklarla yapılan sayımlarla, Akdeniz meyve sineğinin popülasyon yoğunluğu tespit edilerek mücadele zamanlaması planlanıyor.


Üreticilerin iş birliği ve hassasiyetine teşekkür eden yetkililer, sağlıklı ve verimli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

#edremit
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#meyve sineği
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