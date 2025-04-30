Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Denizli
Kan donduran vahşet: Denizli'de iki yaşındaki bebek annesinin erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü

Kan donduran vahşet: Denizli'de iki yaşındaki bebek annesinin erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü

23:5930/04/2025, Çarşamba
IHA
AA
Sonraki haber

Denizli'de annesinin erkek arkadaşı tarafından dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki bebek, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan bebek tedavi altına alındı.

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. 

Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. 

Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü.

Sağlıkçılar bebeği sakinleştirmeye çalıştı


Aldığı darbeler nedeniyle başında travma oluşan bebek, Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinin ardından devam eden hayati tehlikesi nedeniyle ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. 

Kapanan sağ gözünden acil ameliyat olmasına karar verilen bebek, çektiği acı nedeniyle gözyaşı dökerken, onu kucağına alan hemşireler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. 


Tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bebeği darp eden şüpheli, Aşağı Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

#Denizli
#Bebek
#Darp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? 1 Mayıs Muğla, Kütahya, Malatya, Maraş, İstanbul son depremler listesi