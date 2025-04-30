Kan donduran vahşet: Denizli'de iki yaşındaki bebek annesinin erkek arkadaşı tarafından öldüresiye dövüldü

Olay, Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlunu Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi.