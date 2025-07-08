Kartalkaya faciasında 3 çocuğunu gelinini ve 4 torununu kaybetti: Gündüzler gecelere, geceler gündüzlere karıştı bütün ailemizi kaybettik

Yüksel Gültekin, "Ben, bugün burada bizimle birlikte olan gerek siyasi parti temsilcilerine, gerek sizlere, halka, sevenlerimize, destekçilerimize, bu acı olayı gündemde tutan herkese şükranlarımı arz ediyorum. Bugün 167. gün. Bu kazada şehit olduğuna inanıyoruz yavrularımızın. Şehit düşen 38 yaşındaki Bilal Gültekin'in, 38 yaşındaki Zehra Sena Gültekin'in, 35 yaşındaki eczacı Rumeysa Gültekin'in, 32 yaşındaki doktor Enes Gültekin'in, 11 yaşındaki Sümeyye'nin, 8 yaşındaki Yusuf Sinaneddin'in, 5 yaşındaki Muhammed Selin'in ve 2,5 yaşındaki Bekir Sadık'ın bir kısmının babası, bir kısmının dedesiyim.





Bugün 167. gün. Benim evlatlarım çok kıymetliydi, en az benim evlatlarım kadar diğer bu olayda şehit düşen 70 evladın ailesinin de aynı şekilde, benimle aynı duygular içinde olduğunu tahmin ediyorum. Bu 167 gündür biz herhangi bir şekilde yiyemiyoruz, içmiyoruz, uyumuyoruz. Gündüzler gecelere, geceler gündüzlere karıştı. Tabii ki evlatlarımızı geri getirmemiz mümkün değil" dedi.











