Kurban Bayramı çocuklara nasıl anlatılmalı? Uzman isim 'bayramı travmaya dönüştürmeyin' deyip uyardı

Kurban Bayramı'nda çocuklara manevi değerler nasıl anlatılmalı? Kurban Bayramı’nın coşkusunu yaşadığımız bu günlerde, ailelerin en çok merak ettiği konulardan biri de çocuklara bu mübarek günlerin nasıl anlatılması gerektiği. Psikolojik Danışman Ayşegül Aydemir, Kurban Bayramı’nın çocuklara nasıl anlatılması gerektiğini açıklayıp, bayramın manevi değerleri kadar duygusal etkilerine de dikkat çekti.

1 /10 Erzurum Atatürk Üniversitesi Vakıf Okulları ve Persona Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde görev yapan Psikolojik Danışman Ayşegül Aydemir, bayramın çocukların dini ve psikolojik gelişimindeki etkilerine dikkat çekerek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

2 /10 Bayram günlerinde çocukların kesim anına tanık olmalarının risklerine değinen Aydemir, özellikle 3-6 yaş grubu çocukların bu sahneleri anlamlandıramadığını belirterek, “Bu yaş grubu hayvan kesimini gerçek bir tehlike, şiddet ya da travmatik bir olay olarak algılayabilir” uyarısında bulundu.



3 /10 Onları kurban anından önce bilgilendirin

Aydemir, kurban kesimi gibi sahnelerin çocukların duygusal gelişimi üzerindeki olası olumsuz etkilerine işaret ederek, “Kabuslar, kaygı bozuklukları, hayvanlara karşı korku veya aşırı korumacılık gibi tepkiler görülebilir” dedi.

4 /10 Çocuğun duyguları küçümsenmemeli

Ailelerin çocuklara karşı anlayışlı olması gerektiğini belirten Aydemir, “Çocuğa zorla izletmek ya da korkularını küçümsemek yerine onun duygularına kulak verilmelidir. ‘Bunun seni üzmesi normal, çünkü hayvanları seviyorsun’ gibi anlayışlı cümlelerle destek olunmalıdır” ifadelerini kullandı.

5 /10 Bayramın anlamı, paylaşmak ve Allah'a teşekkür etmektir

Kurban ibadetinin şiddet değil, maneviyat ve yardımlaşma üzerinden anlatılması gerektiğini vurgulayan Aydemir, “Kurban, Allah’ın verdiği nimetleri paylaşmak ve teşekkür etmek için yapılan bir ibadettir” diyerek sade ve sevgi dolu anlatımın önemine dikkat çekti.

6 /10 Cennet-cehennemle korkutmayın, merhameti anlatın

Dini kavramların da çocuğun gelişim düzeyine uygun olarak açıklanması gerektiğini belirten Aydemir, “Günah, ibadet, kurban gibi kavramlar somutlaştırılarak açıklanmalı. Cennet-cehennem gibi kavramlarla korkutmak yerine, iyilik ve merhamet üzerinden anlatmak daha sağlıklı olacaktır” dedi.



7 /10 Hayvan sevgisi olan çocuklara şefkatle anlatılmalı

Kurban ibadetine karşı hassasiyet gösteren çocuklara doğru açıklamalar yapılması gerektiğini söyleyen Aydemir, “Bu çocuklara kurbanın hayvana zarar vermek amacıyla değil, bir ibadet olarak yapıldığı ve hayvanın acı çekmemesi için özel yöntemler uygulandığı anlatılmalıdır” dedi.

8 /10 Bayramlar dini kimliğin temelini atar

Bayramların sadece eğlence değil, aynı zamanda çocukların dini kimlik gelişimi açısından da büyük önem taşıdığını hatırlatan Aydemir, “Aile ile birlikte yaşanan olumlu dini tecrübeler, çocuğun dini kimliğinin sevgi temelli gelişmesini sağlar” ifadelerini kullandı.

9 /10 Sadece şeker değil, anlam da öğretilmeli

Çocukların bayramı şeker, oyun ve hediyeyle ilişkilendirmesinin doğal olduğunu belirten Aydemir, “Ancak zamanla bu günlerin anlamı da açıklanarak dini ve manevi yönlerinin farkına varmaları sağlanmalıdır” dedi.