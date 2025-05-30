Lüks yat tadilatı kabusa döndü: Tekne sahibi ikinci kattan düştü

Edinilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, yat çekek yerinde karada onarım yapılan lüks bir yatın ikinci katından makine bölümüne bir şahsın düştüğü bilgisine ulaşan sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı.