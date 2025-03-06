'MİT'çiyim burada çalışmam gerekiyor' diyerek kendisini işe aldırdı: Çok sayıda üst düzey kişiyi dolandırdı

Kamu görevlisi, iş adamı, esnaf gibi çok sayıda kişiye kendisini jandarma istihbarat yüzbaşı ve MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan Adnan K., inandırıcı olması amacıyla da bu kişilerin yanına gittiğinde yanına telsiz aldığı, resmi kurumlara gittiğinde ise fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Kentte istihbaratçı olarak tanınan şüphelinin güvenini kazandığı kişilerden borç aldığı belirlendi. Sahte MİT Bölge Başkanı ve jandarma istihbarat yüzbaşı Adnan K.'ye güvenmeyen bir kişinin ihbarı ise tüm yalanları ortaya çıkardı.