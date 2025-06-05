Sultansuyu Barajı'nda deprem sonrası onarım çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Söz konusu onarımların çiftçilere herhangi bir mağduriyet yaşatmadan sürdürüldüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "2023 ve 2024 yıllarında sulama sezonları sorunsuz tamamlandı. Aynı zamanda 41 adet yeraltı su kuyusu açılarak 514 litre/saniye su kapasitesi hazır hale getirildi. Böylece 2025 yılı sulama sezonu için de herhangi bir risk söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.



