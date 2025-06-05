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Sultansuyu Barajı'nda deprem sonrası onarım çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Sultansuyu Barajı'nda deprem sonrası onarım çalışmaları hız kesmeden sürüyor

12:255/06/2025, Perşembe
IHA
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Malatya'daki Sultansuyu Barajı'nda, 6 Şubat depremlerinde oluşan hasarların giderilmesi amacıyla başlatılan rehabilitasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 2025 sulama sezonunda çiftçilerin su sorunu yaşamayacağını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya Sultansuyu Barajı'nda gövde dolgusunun yeniden imalatı tüm hızıyla sürüyor. "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremler sonrası başlatılan projede barajın sulama kapasitesinin korunması hedefleniyor.


Söz konusu onarımların çiftçilere herhangi bir mağduriyet yaşatmadan sürdürüldüğünü belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "2023 ve 2024 yıllarında sulama sezonları sorunsuz tamamlandı. Aynı zamanda 41 adet yeraltı su kuyusu açılarak 514 litre/saniye su kapasitesi hazır hale getirildi. Böylece 2025 yılı sulama sezonu için de herhangi bir risk söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.


1994 yılında işletmeye alınan Malatya Sultansuyu Barajı, S2 (Sol Sahil) ve S3 (Sağ Sahil) sulamalarıyla birlikte toplam 106 bin 890 dekar tarım arazisinin su ihtiyacını karşılıyor. DSİ, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla bölgedeki tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesini hedefliyor.



#sultansu barajı
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