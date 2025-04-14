Tarihi bina ranta ve usulsüzlüğe kurban edildi: İhalesiz bir şekilde sadece 250 liraya İmamoğlu İnşaat'a kiralanmış

Tarihi yapı, 2016 yılında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, sergi, söyleşi, atölye ve sanat gibi kültür etkinlikleri yapılması şartıyla CHP'li Edremit Belediyesine tahsis edilmişti. Ancak bu tarihi yapının, dönemin CHP'li Belediye Başkanı ve İmamoğlu ailesinin yakın dostu olan Selman Hasan Arslan tarafından, Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesiyle birlikte 2019 yılında İmamoğlu inşaata, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 250 TL gibi sembolik bir rakamla kiraya verdiği anlaşıldı.



















