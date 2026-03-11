Tüm cezalar iptal edildi! e-Devlet’inizi kontrol edin, işte nedeni

APP plaka cezası milyonlarca sürücünün kabusu oldu. İçişleri Bakanlığı, standart dışı APP plaka ve normal plaka farkını göstermek için sürücülere süre verip kesilen trafik cezalarını iptal etti. Karar, özellikle standart dışı plaka kullananlar için büyük bir rahatlama sağladı. Ancak yetkililer, 1 Nisan’dan sonra APP plakalar için yeniden ceza uygulanacağını hatırlatarak sürücülerin plakalarını standart hâle getirmelerini tavsiye ediyor. Araç sahipleri e-Devlet üzerinden ceza durumlarını hemen kontrol edebilir.

1 /9 APP plaka nedir?

APP plaka, araç plakalarında kullanılan harf ve rakamların standart ölçü ve fontların dışında, kalın veya farklı tasarımda üretildiği plaka türüdür. Estetik amaçlı tercih edilse de, standart dışı plakalar APP plaka kategorisine giriyor ve resmi plaka standartlarına uymadığı için denetimlerde cezaya tabi tutuluyor.



2 /9 APP plaka cezası ne kadar? İlk ihlal: ~ 140.000 TL Tekrar eden ihlal: ~280.000 TL, araç 30 gün trafikten men ediliyor, ehliyete el konulabiliyor. Ek olarak, sahte plaka veya belgede sahtecilik durumunda 2–5 yıl hapis cezası riski de var.







3 /9 APP plaka cezaları iptal edildi

2026 itibarıyla APP plaka nedeniyle kesilen cezaların bir kısmı geçersiz sayıldı. Araç sahipleri e-Devlet üzerinden iptal edilen cezalarını sorgulayabilir. Son 20 gün içinde sorgulama yapmaları öneriliyor.









4 /9 Uyarı: 1 Nisan’dan sonra APP plakalar için yeniden ceza uygulanacak, bu yüzden plakaların standart hâle getirilmesi kritik önemde.





5 /9 APP plaka nereden, nasıl değiştirilir?

Değişim adımları: Araç ruhsatı ile Şoförler ve Otomobilciler Odası veya yetkili plaka basım merkezine başvurun. Standart plaka basımı için başvuru süreci başlatılır. Onay sonrası araç için TSE standartlarına uygun yeni plaka basılır. Eski APP plaka teslim edilerek yeni plaka araca takılır.









6 /9 Plaka değişimi nereden yapılır?

Şoförler ve Otomobilciler Odası merkezleri Yetkili plaka basım merkezleri Bazı şehirlerde İl/İlçe Trafik Tescil Müdürlükleri





7 /9 Plaka değişim ücreti ne kadar?

Plaka basım ücreti: ~850 TL Noter ve ruhsat işlemleri: ~1.900 TL Toplam maliyet: Yaklaşık 2.500–3.000 TL





8 /9 e-Devlet’ten ceza nasıl sorgulanır?

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapın. “Trafik Cezası Sorgulama” hizmetini aratın. Araç ruhsatı ve plaka bilgilerini girerek cezalarınızı görüntüleyin. İptal edilen cezalar sistemde işaretli olarak görünür.





