Türk araştırma firmasından Amerika'ya yangınla mücadele teklifi

Talep gelirse Amerika'ya yardım edebileceğini ifade eden AR-GE Firması Sahibi Faruk Durukan ”Eğer Amerika isterse biz yardıma gitmeye hazırız. Malzemeyi de göndermeye hazırız. Amerika teknolojiyi sadece kendilerinde var olduğunu sanmasın. Biraz dünyaya bakmaları yeterli. Boşu boşuna da ormanlar, bir sürü canlılar yanıyor, gidiyor. Biz sadece problemleri çözmeye uğraşıyoruz ve çözmeye de devam edeceğiz. ”dedi.