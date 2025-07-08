Türkiye'de nadir görülüyor: Adadan adaya denizden yürüyerek geçtiler! İlk defa böyle bir yer gördüm

Etkinliğe Amerika'dan katılan doğa yürüyüşçüsü Bilge Akpınar ise, "Benim için çok güzel bir deneyim olacak. İlk defa böyle bir yer gördüm, duydum. Normalde Amerika'da yaşıyorum. Suyun içinden yürüyerek başka bir adaya geçmek gerçekten ilginç ve unutulmaz bir deneyim olacak," diye konuştu.