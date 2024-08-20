Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki Şeytan Dağlarının eteklerinde arıcılık yapan Şenli ailesi, ürettikleri bal ile İngiltere'nin başkenti Londra'da 54 ülkeden üreticilerin katılımıyla düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı. Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

1 / 8 Türkiye'nin AB'den tescilli balı olarak kayıtlara geçen Bingöl balının üretimi, kentte kayıtlı 1300 arıcı tarafından 174 bin kovanda yapılıyor.

2 / 8 Arıcılığı ata mesleği olarak yıllardır sürdüren Şenli ailesi de en kaliteli balı üretebilmek için yoğun mesai harcıyor.

3 / 8 56 yaşındaki Turan Şenli'nin öncülüğündeki arıcı aile, Şeytan Dağları'nın eteğindeki yaklaşık 2 bin 250 rakımlı Ortaköy mevkisinde, bölgenin zengin florası içerisinde bal elde ediyor.

4 / 8 Yaklaşık 2 bin kovanı bulunan aile, ürettikleri balın doğallığını uluslararası arenada göstermek için 10 Mayıs'ta "Londra Bal Ödülleri Yarışması"na başvurdu.

5 / 8 54 ülkenin katıldığı yarışmada yapılan değerlendirme sonucu Şenli ailesinin gönderdiği Bingöl balı, altın madalya almaya hak kazandı.

6 / 8 "Avrupa Birliği tescili önümüzü açacak" Turan Şenli, arıcılığı oğlu, kardeşleri ve yeğenleriyle yaptıklarını, ailelerinden 14 kişinin geven ve kekikten oluşan doğal aromalı bal ürettiğini söyledi.

7 / 8 Dedesinden babasına, babasından kendilerine ulaşan arıcılığı yapmayı sürdürdüklerini kaydeden Şenli, Şeytan Dağları'nın eteğinde arıcılık yaptıklarını belirtti.