Açık liseye kayıt olacak ya da kayıtlarını yenileyecek öğrenciler için son tarih 3 Ekim olarak belirlendi. 400 TL sınav katılım ücretini ödeyenler sınavlara girebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın duyurusuna göre öğrenciler, belirlenen tarihlerde üç oturum halinde yapılacak 1. dönem sınavlarına katılacak. MEB tarafından açıklanmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav takvimi de kesinleşmiş oldu. İşte, 2025 AÖL sınav tarihleri…

1 /7 Açık lisede eğitim görecekler kayıt ve kayıt yenilemelerini 3 Ekim gününe kadar yapabilecek. Öğrenciler, MEB tarafından açıklanan tarihte 3 oturumlu 1. dönem sınavlarına katılacak. Açık öğretim lise sınav takvimi de netleşti. İşte, AÖL sınav tarihleri.

2 /7 Açık liseye yeni kayıt ve kayıt yenelime ne zaman bitiyor? MEB, 2025-2026 yılı 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu. Adaylar 3 Ekim günü mesai bitimine kadar işlerini tamamlayabilecekler. Yeni kayıt ve kayıt yenilemeler, sınav katılım ücretinin yatırılması ile tamamlanabilir. Öğrenciler, ödemenin ardından ders seçimini kendileri tamamlar.

3 /7 AÖL 1. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınavları 20-21 Aralık günlerinde saat 10:00 ve 14:00'te uygulanacak.

4 /7 AÖL 1. dönem sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? Sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta yayımlanacak. AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Ocak 2026 tarihinde ise AÖL sonuçları https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sorgulanabilecek.

5 /7 AÖL 1. dönem sınavında kaç soru sorular sorulacak, sınav süresi kaç dakika olacak? Sınavın her oturumunda 100 dakika süre verilecek. Her ders için 10'ar soru sorulacak.

6 /7 AÖL E-sınav için randevular ne zaman alınacak? E-sınavlara ise 9 veya daha az dersi olan öğrenciler katılabiliyor. E-sınav için randevular 6-19 Ekim tarihlerinde oluşturuluyor. Ancak 10 dersten sınava girecekle riçin randevular 20-31 Ekim arasında alınacak.

