Brezilya'da hakem skandalı: Neymar çılgına döndü

Brezilya Serie A’da oynanan Santos-Coritiba maçında Neymar’ın yaşadığı olay karşılaşmaya damga vurdu. Saha kenarında tedavi gören Brezilyalı yıldız, hakemlerin oyuncu değişikliği sırasında yaptığı hata nedeniyle oyuna geri dönemedi.
Brezilya Serie A’da Santos ile Coritiba arasında oynanan mücadelede hakem kararı tartışma çıkardı.
Santos'un dünyaca ünlü yıldızı Neymar, saha kenarında tedavi gördüğü sırada yaşanan iletişim hatasının ardından oyuna geri dönemedi.
Karşılaşmanın 67. dakikasında sakatlık yaşayan Neymar, sağlık ekiplerinin müdahalesi için saha dışına çıktı. Bu sırada Santos teknik heyeti, sahadaki başka bir oyuncu için değişiklik talebinde bulundu. Ancak hakem ekibi, değişikliğin Neymar adına yapıldığını düşündü.
Oyuncu değişikliği tabelasında yaşanan karışıklığın ardından hakemler, resmi kayıtlara Neymar’ın oyundan çıktığını işledi. Tedavisini tamamlayarak sahaya dönmek isteyen Brezilyalı futbolcu ise büyük şaşkınlık yaşadı.
Hakemler, değişiklik hakkının kullanıldığını belirterek Neymar’ın yeniden oyuna girmesine izin vermedi. Kararın ardından Santos teknik heyeti ve futbolcular uzun süre itiraz etti. Ancak maçın hakemi kararını değiştirmedi.
Yaşananların ardından Neymar’ın oldukça sinirlendiği görüldü. Brezilyalı yıldızın, oyuncu değiştirme kartını kameralara göstererek hakemlere tepki verdiği anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.