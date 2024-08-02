Galatasaray’a Juventus’tan orta saha: İşte yıldız futbolcunun maliyeti…

Son şampiyon Galatasaray orta sahaya transfer arayışlarını sürdürüyor. İtalya Serie A devi Juventus’ta forma giyen yıldız isim sarı-kırmızılıların gündeminde yer alıyor. Cimbom oyuncu için resmi teklifte bulunacak. Detaylar haberimizde.
Orta saha arayışlarını sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray’da gündeme gelen son isim Juventus’tan Weston McKennie.
İtalya'dan Tuttomercatoweb'in haberine göre; sarı kırmızılı takım, Juventus forması giyen Weston McKennie'yi transfer etmek istiyor.
25 yaşındaki yıldız için Galatasaray'ın yoğun ilgisi olduğu aktarılan haberde, sarı kırmızılı ekibin 15 milyon euro teklif yapacağı bilgisi paylaşıldı.
Süper Lig'de son şampiyonun ABD'li oyuncu hakkında bilgi topladığı ve resmi temasların kısa süre içerisinde atılacağı ileri sürüldü.
Öte yandan kadrosunda daralmaya gitmek isteyen Torino ekibinin elindeki oyunculara teklif beklediği de belirtildi.
Juventus ile sözleşmesi 2025'te sona erecek orta saha oyuncusu McKennie, İtalyan ekibinde 134 maça çıktı ve 13 gol, 15 asistlik performans sergiledi.
Weston McKennie kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Weston McKennie, 28 Ağustos 1998 tarihinde Little Elm, Teksas, ABD'de doğdu.
McKennie, 2016 yılında Alman kulübü Schalke 04 ile profesyonel sözleşme imzalayarak kariyerine Avrupa'da devam etme kararı aldı.
Schalke'de orta saha oyuncusu olarak hızla yükseldi ve Bundesliga'da dikkat çeken performanslar sergiledi.
2020 yılında McKennie, Schalke'den Serie A şampiyonu Juventus'a kiralandı ve kısa süre sonra bu transfer kalıcı hale getirildi.
Juventus'ta hem lig maçlarında hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli roller üstlenerek takımının orta sahasında etkili bir oyuncu haline geldi.